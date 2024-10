Il numero dei contagi Covid-19 cresce ogni giorno di più anche in Sardegna. Altri due casi positivi sono stati registrati in Barbagia, a Orani. A darne notizia è il sindaco Antonio Fadda: “Stamattina siamo stati informati dall'Ats che altre due persone di Orani sono risultate positive al Coronavirus. Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere e che comunichiamo con grande tristezza, ma massima trasparenza e senso di responsabilità nei confronti della comunità

Dobbiamo precisare che i due nuovi casi sono riferibili a contagio avvenuto con un soggetto positivo già accertato e sottoposto alle misure cautelative di legge, e che per fortuna lo stato di salute dei nostri compaesani colpiti dal virus è attualmente sotto controllo.

In questa emergenza tante cose non funzionano come dovrebbero, servirebbe maggiore sorveglianza sanitaria, servirebbero materiali e dpi, servirebbe maggiore assistenza ai soggetti a rischio.

Noi faremo tutto quello in nostro potere per garantire la massima attenzione sui nostri casi e il massimo supporto alla nostra comunità, sotto ogni punto di vista.





Siamo in stretto contatto con gli organi competenti, dirigenti Ats e Prefettura, per monitorare attentamente la situazione.

Per un paio di giorni abbiamo sperato di poter stare tranquilli, le prime quarantene avevano finito il loro iter e i primi due casi positivi non hanno presentato sintomi. Purtroppo non siamo stati fortunati, siamo ancora in emergenza. Vi chiediamo massima collaborazione, con attenzione e rispetto scrupoloso delle prescrizioni”.

Siamo vicini alle persone che in questo momento soffrono la preoccupazione della malattia. Siamo vicini alle loro famiglie che vivono queste giornate tra ansie e paure.