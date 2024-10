La Copagri, Confederazione dei produttori agricoli, ha un volto nuovo alla guida della struttura territoriale di Sassari e Olbia/Tempio.

È Enrica Pezzoni, donna di grande competenza in campo agricolo che da circa un mese ha preso le redini del nord Sardegna con l’incarico di sub-commissario, sotto la supervisione del presidente regionale Ignazio Cirronis.

Pezzoni porta nell’isola una consolidata esperienza. Al momento è presidente di Copagri Emilia e membro della Commissione tecnica consultiva dell’Ismea, il braccio operativo del Ministero delle Politiche agricole, con un incarico a livello nazionale nei rapporti con le banche e il mondo finanziario.

«Il mio arrivo sul territorio è finalizzato a portare un nuovo modello di sindacato – afferma – un’associazione di categoria supportata dai servizi cardine, compreso quello finanziario per una risposta a 360 gradi all’associato».

Al suo fianco il nuovo team territoriale di Copagri, composto dal ragioniere Alessandro Sechi come responsabile della segreteria, dal dottore commercialista Massimiliano Dessole per area fiscale e patronato e dal dottore agronomo Paolo Ninniri per il Caa (Centro di assistenza agricola).

Lo step iniziale sarà un primo incontro con le aziende agricole previsto per l’8 di aprile, alle 10.45, nella sala conferenze della Cassa Edile Nord Sardegna di Predda Niedda.

«Sarà un incontro molto importante e aperto a tutti – spiega Pezzoni – per ragionare sulla base delle nuove linee dettate dalla politica dell’Unione europea, che in questa fase delicata sta decidendo diversi cambiamenti di rotta. Faremo il punto sui bandi Psr, sul regolamento Omnibus e i nuovi accordi Ceta Ue-Canada attivi dal 1° aprile, fondamentali da conoscere soprattutto per le esportazioni dei prodotti dop e igp. Il territorio sardo non deve farsi trovare impreparato a queste nuove sfide».

Relatori saranno il presidente regionale Ignazio Cirronis, la stessa Enrica Pezzoni e Paolo Ninniri che esporrà le novità sui Piani di sviluppo rurale. Significativa sarà la collaborazione del professore Paolo De Castro, Vice presidente della Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo, in prima linea nella stesura del regolamento Omnibus nell’evento che sarà organizzato per l’autunno 2017 in occasione dell’approvazione del regolamento stesso che sarà applicato dal 1° Gennaio 2018, visto anche lo stretto rapporto con la commissaria Pezzoni.

L’auspicio della Pezzoni è che ci sia presto occasione di un incontro con i colleghi di Agrinsieme, di cui Copagri fa parte assieme a Cia, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative. Ignazio Cirronis, dal canto suo esporrà lo stato dei rapporti con la Giunta Regionale anche alla luce dei primi incontri avuti nei giorni scorsi col nuovo assessore all’Agricoltura Pierluigi Caria.