La Confindustria Sardegna Centrale organizza per Venerdi 24 Gennaio all'Auditorium della Camera di Commercio di Nuoro, ore 9, un convegno dal titolo “Cultura e impresa. Come dare una scossa all’economia. L’industria culturale, leva per il turismo e l’agroalimentare, al centro del progetto per le zone interne”.

Non solo musei e monumenti, ma anche case editrici, stampa, musica, nuove tecnologie e artigianato artistico: l’industria della cultura conta più di 1500 imprese attive nel Nuorese, per un valore aggiunto generato pari a 106 milioni di euro. Al di là della sua valenza intrinseca, il settore è in grado di alimentare un vero e proprio sistema imprenditoriale, che potrebbe tuttavia crescere se solo si sfruttassero appieno le potenzialità offerte dalla filiera e se ci fosse una collaborazione più proficua tra pubblico e privato.