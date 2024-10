Nella giornata di ieri, la Compagnia carabinieri di Siniscola, unitamente al personale del nucleo ispettorato e della direzione provinciale del lavoro di Nuoro, ha coordinato una serie di servizi di controllo delle attività commerciali e i cantieri della giurisdizione.

In particolare, l’attenzione dei militari si è spostata sulla materia sempre attuale della sicurezza del lavoro. Per questo, gli ispettori hanno verificato il rispetto della materia antinfortunistica.

Nel corso delle verifiche, a San Teodoro sono stati controllati vari cantieri edili, in particolare quelli intenti nella ristrutturazione delle case. In uno di questi sono stati trovati 2 lavoratori “in nero” e per questo motivo è scattata una maxi sanzione di 8.000 euro, più il recupero dei contributi previdenziali, pari a 1.000 euro nei confronti del titolare dell’impresa.

I militari hanno accertato che il titolare non aveva consegnato ai lavoratori, all’atto dell’assunzione, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di copia del contratto individuale di lavoro, nonché impiegava lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto lavoro. Inoltre, non aveva redatto il piano operativo di sicurezza (p.o.s.) del cantiere, e pertanto è stato denunciato in stato di libertà’ per violazione del d. Lgs. 81 del 2008.

I militari dell’Arma fanno sapere che i controlli saranno intensificati durante il periodo natalizio, in quanto la materia della sicurezza sul lavoro, forse anche perché non si conoscono le gravi conseguenze penali ed amministrative, non sempre viene trattata nel modo opportuno.