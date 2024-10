Dati preoccupanti sono emersi lo scorso fine settimana in seguito ai controlli della Polizia stradale del Nuorese, con i distaccamenti di Lanusei, Siniscola e Bitti. Il 60% dei conducenti controllati, di età compresa tra i 21 e i 34 anni, in Ogliastra e in Gallura, è risultato positivo all'etilometro.

Dei nove conducenti positivi all'alcoltest su 15 automobilisti fermati, c'erano anche un neo patentato e una ragazza di 21 anni. Diverse le infrazioni del Codice della strada contestate: sono stati decurtati in totale 120 punti dalle rispettive patenti di guida. I controlli degli agenti della Polizia di Stato hanno come obiettivo la prevenzione delle "stragi del sabato sera" e sono mirati a incrementare i livelli di sicurezza sulle strade.