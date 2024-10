Il Questore di Oristano Francesco Di Ruberto ha raccolto l’invito del Capo della Polizia ad alzare la soglia di attenzione e intensificare il controllo del territorio, anche al fine di prevenire possibili insidie di matrice terroristica.

Così nel tardo pomeriggio di ieri la polizia ha eseguito una serie di posti di blocco sulla Strada Statale 131, al km 123, nel Comune di Abbasanta e al km 68 nel Comune di Mogoro, che sono poi stati replicati in serata a Oristano.

Complessivamente sono stati eseguiti 2 posti di blocco e 10 posti controllo, nel corso dei quali sono stati fermati 130 veicoli, controllate 200 persone, una delle quali è stata denunciata per guida in stato ebbrezza e si è vista ritirare la patente di guida.

Tre le perquisizioni personali, estese ai veicoli, eseguite alla ricerca di sostanze stupefacenti o esplosive con l’ausilio delle Unità Cinofile della Polizia.

“L’operazione, eseguita congiuntamente da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna – precisa Questore di Oristano –, sebbene non abbia evidenziato particolari criticità, ritengo doveroso non trascurare alcun segnale di allarme proveniente dalla penisola. Auspico, come sempre avvenuto in passato, la massima collaborazione da parte dei cittadini onesti”.