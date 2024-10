Nel week end i Carabinieri hanno denunciato cinque persone per vari reati.

In particolare, ad Aglientu, un uomo è stato deferito per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcolemico mentre era alla guida della propria auto. Un cinquantenne è stato deferito per guida sotto influenza dell’alcool a Tempio, mentre a Calangianus due persone, di cui una già noto alle forze dell’ordine, è stata denunciata per produzione e detenzione di marijuana. A seguito di perquisizione domiciliare i due sono stati trovati in possesso di materiale per la coltivazione, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 3 grammi circa della stessa sostanza.

Infine, a Tempio Pausania è stato denunciato anche un 29enne del posto, fermato nel centro città ubriaco.

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri hanno controllato 30 veicoli e 80 persone, una delle quali è stata segnalata alla prefettura per detenzione per uso personale di metadone senza le prescritte autorizzazioni.