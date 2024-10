“Un ammentu, milli disitzos”, “Un ricordo, mille desideri”. È questo lo slogan del Memorial Luciano Calia, divenuto ormai un appuntamento tradizionale ed atteso per la comunità di Lula e dintorni.

La manifestazione, giunta alla sua IV edizione, è in programma quest’anno per il prossimo 11 giugno, quando il sagrato della chiesa campestre di San Nicola di Lula farà da sfondo allo spettacolo folkloristico organizzato per le 20.30 dalla famiglia di Luciano Calia, il giovane scomparso in un incidente stradale il 28 giugno 2012 mentre si recava ad una festa assieme ad alcuni amici.

“Aspettiamo tutti, grandi e piccoli, per passare una serata in memoria di Luciano attraverso canti e balli della tradizione sarda, che erano la sua passione sin da piccolo.” spiega la sorella Valeria Calia, promotrice e anima della manifestazione.

“Per molto tempo io e mio fratello abbiamo fatto coppia nel Gruppo Folk Montalbo di Lula, e proprio in questa sua grande passione sta il motivo di una serata folk in suo ricordo. Aspetterò chiunque voglia partecipare assieme a tutti gli amici che avranno il piacere di presenziare”.

Protagonisti e graditi ospiti della IV edizione del memorial saranno il Mini Gruppo Folk “Amici del Folklore” di Nuoro, il Tenore “Garteddesu” di Galtellì, il Gruppo Folk “Santa Lulla” di Orune, il Tenore “Sant’Antonio” di Lodè, il Gruppo Folk “Antonia Mesina” di Orgosolo, “Sos Cantores de Sa Turre” di Orosei e la band Etnias che si esibirà in concerto. Al termine dello spettacolo si apriranno le danze in piazza con la musica di Marco Corrias.

Valeria Calia è entusiasta: “Vorrei ringraziare il fotografo Francesco Cadinu e Antonio Deiana, tutto il mio staff che con enorme generosità rende tutto più semplice, tutti gli sponsor fedeli dalla prima edizione del memorial fino ad oggi e tutti i gruppi folk, tenores, il coro e gli Etnias che hanno dato la loro disponibilità e tenuto parola fino alla fine conquistando tutta la mia fiducia. Un grazie, infine, al presentatore Francesco Spanu e a Giambattista Cuguttu per il service e per la pazienza e la disponibilità con cui ogni anno viene incontro alle mie esigenze”.