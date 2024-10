"Il Movimento 5stelle ha sempre avuto difficoltà nelle amministrative, mentre ha avuto un boom per le politiche, è stato così storicamente e il riscatto non lo puoi realizzare in qualche giorno ma si può parlare di ricostruzione". Così Giuseppe Conte questa amattina rispondendo alle domande dei cronisti a Carbonia.

Nel prossimo fine settimana sono in programma le elezioni amministrative in Sardegna: al voto 98 Comuni dell'Isola tra cui tre centri con oltre 15mila abitanti: Olbia, Capoterra e, appunto, Carbonia. Questa mattina il leader del Movimento 5 Stelle è arrivato nel Sulcis per sostenere il candidato di Articolo 1 e M5s insieme con la vice ministra al Mise Alessandra Todde e con l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Stasera Conte sarà a Olbia per un altro evento elettorale a sostegno del candidato del centrosinistra e M5s Augusto Navone.

La ricostruzione, però, "richiede tempo, lavorando sul territorio, organizzando gruppi locali, forum tematici - ha aggiunto Conte - ed è quello che continuiamo a fare. Il mio non è un tour elettorale ma un itinerario per iniziare a gettare i semi che vanno però costantemente curati".