Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Sassari hanno arrestato un sassarese di 60 anni poiché colto nella flagranza del reato di coltivazione illegale di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Gli agenti, nel corso di un ordinario servizio finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, lungo la linea ferroviaria, nell’agro del comune di Usini, hanno effettuato un controllo presso un ex casa cantoniera situata nei pressi della linea ferroviaria Sassari-Chilivani.

Durante le verifiche, i poliziotti, come da loro riferito, hanno rinvenuto all’interno dell’immobile, diversa sostanza stupefacente del tipo marijuana in fase di essiccazione, nonché numeroso materiale utilizzato per la conservazione, l’essiccazione e il confezionamento della sostanza. Il successivo controllo effettuato nel terreno di pertinenza dell’immobile ha consentito il recupero di ulteriori 68 piante di marijuana in fase di crescita, ancora verdi.

Il 60enne è stato tratto in arresto e nella mattinata odierna si presenterà davanti al giudice per la convalida dell’arresto.