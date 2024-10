Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso per condizioni meteorologiche avverse per vento e mareggiate che partirà alle 00.00 di domani 23 febbraio e si concluderà alle 18.00 di domenica 24 febbraio.

Come si legge nel comunicato “Si assisterà ad una graduale intensificazione del vento da nord-est sulle coste orientali, sulle bocche di Bonifacio e sulle coste settentrionali dell’isola. Dalla mattinata di domani e per tutta la giornata sono attesi venti forti da nord-est su tutta l’isola, specie sulle coste, con intensità fino a burrasca su tutta la costa orientale, sulle bocche di Bonifacio e sulle coste settentrionali dell’isola. Nelle prime 12/15 ore di domenica venti ancora forti, con raffiche di burrasca, sulle coste orientali e settentrionali. Nel corso del pomeriggio di domenica è prevista una graduale attenuazione dei venti. Sulle coste esposte saranno possibili mareggiate, in particolare nella giornata di domani, sabato 23”.