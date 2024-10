Si è concluso il Consiglio comunitario per l’elezione degli organismi della Comunità Montana. Alessandro Corona, Sindaco di Atzara e Presidente uscente è stato eletto nuovo Presidente all’unanimità.

Sempre con voto unanime è stata accolta la proposta del Presidente relativa agli assessori comunitari. Costantino Tidu (Sindaco di Teti) alle AAPP e alle politiche di sviluppo SNAI. Marco Demuru (Sindaco di Meana sardo) alle politiche socio-sanitarie. Francesco Peddio (Sindaco di Gadoni) ai lavori pubblici. Giannetto Daga (assessore del Comune di Desulo) alle politiche ambientali e forestali.

Si completa così il percorso di costruzione della nuova giunta comunitaria con un impegno unitario da parte dei Sindaci e dei Commissari, segno di una volontà chiara, quella di affrontare unitariamente la crisi attuale, che colpisce tutte le comunità, con un occhio di riguardo ai progetti di sviluppo locale, in particolare il progetto SNAI.

"Ringrazio i Sindaci e i Commissari - dice Alessandro Corona - per aver indicato la mia persona alla guida della CM in un momento così delicato e difficile. Opereremo congiuntamente per garantire una buona amministrazione dell’Ente e per chiudere la pratica SNAI, il primo obiettivo da raggiungere con convinzione".

"Il nostro territorio - ha continuato il sindaco di Atzara - non può essere imbrigliato da una burocrazia dannosa e fuori dalla storia. Ringrazio particolarmente gli amministratori che hanno dato la loro disponibilità per comporre la Giunta comunitaria, segno della volontà di amministrare non solo le proprie comunità ma l’intero territorio. Un ringraziamento va anche ai dipendenti in servizio e in particolare alla Dott.ssa Daga per il lavoro svolto con dedizione e sacrificio".

Alla seduta non ha partecipato il Comune di Tonara a causa di problemi legati alla pandemia COVID.

"Al sindaco e alla comunità di Tonara - dicono gli amministratori - esprimiamo tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza in questo momento particolarmente complicato ma siamo certi che sarà superato con la consueta tenacia che, da sempre, caratterizza la comunità Tonarese".