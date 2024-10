E' stato diramato sabato 28 febbraio un nuovo comunicato del Comitato NoTari di Villacidro che ormai da settimane protesta contro il caro tasse e contro il Comune portando avanti eclatanti manifestazioni popolari.

Il comunicato recita: “Il comitato #NoTaRi di Villacidro, ritiene impossibile che la popolazione possa sostenere l'onere derivante dalla applicazione della Tari 2014. Per venire incontro alle grosse difficoltà che la maggior parte dei cittadini ci sta manifestando, riteniamo opportuno sottoporre all'attenzione della amministrazione comunale, attraverso lettere e comunicazioni formali dei cittadini, la possibilità di differire i pagamenti rispetto alle condizioni economiche di ogni singolo utente. Per questo motivo il comitato mette a disposizione una comunicazione formale con la quale i cittadini si impegnano a pagare le rate solo in funzione della tassa come nel 2013, proprio per la difficoltà economico finanziaria di sostenere il pagamento come richiesto dall'amministrazione. Tutto questo sino a quando l'amministrazione non avrà adempiuto alle verifiche e alla applicazione di tutte le norme di legge che consentano sgravi e condizioni di accessibilità per i singoli cittadini al pagamento della tassa.”

"Il comitato" ci raccontano "ha deciso questo dopo una riunione che ha esaminato le molteplici richieste di intervento in tal senso da parte di numerose famiglie del comune. In questa direzione, avendo consultato anche i legali che sostengono l'azione del comitato, abbiamo ritenuto di dover proporre, e la distribuiremo in tutte le forme possibili e immaginabili, una dichiarazione che si allega in copia con la quale i cittadini comunicano alla amministrazione la difficoltà a pagare la tassa definita TARI. Il comitato ha anche attivato un Blog di informazione il cui indirizzo è comitatonotarivillacidro.blogspot.com nel quale potranno essere rinvenute tutte le notizie utili e anche la stampa della modulistica necessaria.