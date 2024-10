Il comitato #NoTari di Villacidro ha partecipato alla prima riunione per l'istituzione dell'"Osservatorio verso i rifiuti zero" del Comune di Villacidro.

La riunione si è svolta ieri alle ore 18,30, parla il segretario del comitato #NoTaRi Andrea Esu: "Finalmente un passo concreto, forse, nonostante il documento (presentato 24 ore prima della riunione), riporti grosse lacune e si discosti e di parecchio dal reale problema che la popolazione villacidrese nonostante le proteste sta vivendo e subendo. L'amministrazione ci ha presentato un progetto (osservatorio), orientato verso i rifiuti zero, certamente interessante, che necessita di tempi lunghi, ma ricordiamoci che il progetto rifiuti zero non è ancora partito! E che l'anno prossimo ci saranno le elezioni comunali. Il problema fondamentale è che di fatto ancora non presenta in maniera esplicita e chiara la volontà di risolvere il caro tariffe.

"La nostra apertura è totale" prosegue Esu "e lo sarà nel momento in cui sarà chiarita la volontà della risoluzione del problema che ha portato i cittadini villacidresi all'occupazione dell'aula consiliare del Comune di Villacidro. Il comitato #NoTaRi è certo del fatto che non ci sia niente da inventare, ma bensi ci sia tanto da fare, la certezza è data dal fatto che molti paesi limitrofi hanno prodotto tariffe ben più basse di quelle di Villacidro. Siamo convinti che i cittadini villacidresi siano disposti a fare ulteriori sacrifici pur di raggiungere l'obiettivo di una bollettazione più bassa. Siamo stanchi di vedere produrre proposte e documenti che di fatto non producono nessun beneficio per la cittadinanza ma che hanno solo lo scopo di distogliere l'attenzione dal problema. Vogliamo che questo “O sservatorio verso i rifiuti zero”, venga chiamato “Osservatorio tecnico di controllo della gestione dei rifiuti del Comune di Villacidro”, l'amministrazione deve capire una volta per tutte che la cittadinanza vuole risposte e atti concreti nell'immediato, la cittadinanza è stanca di chiacchiere."