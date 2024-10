E' finita nel sangue e poteva finire in tragedia una lite per futili motivi, questa notte, a Sassari.

In un bar di Via Pascoli, un uomo armato di temperino, si è avventato contro un 47enne colpendolo al volto e al collo con l'arma. Anche un 51enne intervenuto per calmare gli animi ha riportato ferite a una mano.

I feriti sono stati ricoverati all'Ospedale Santissima Annunziata mentre i carabinieri, subito intervenuti sul posto, sono sulle tracce dell'aggressore.