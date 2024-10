Il Capo del Compartimento Marittimo di Porto Torres C.F.(CP) Emilio Del Santo ha nominato il nuovo Capo pilota del porto di Porto Torres: si tratta del Capitano di Lungo Corso Claudio Marras, pilota effettivo della locale Corporazione dei piloti da 21 anni.

Marras, nominato a seguito della prevista istruttoria indicata dal regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, sostituisce Gennaro Migliaccio in carica dal 1 febbraio 2014. La Corporazione dei Piloti del porto di Porto Torres, istituita con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1953, è composta da tre piloti effettivi i quali svolgono il delicato compito di suggerire la rotta e di assistere il comandante della nave nelle manovre di ingresso e uscita dal porto di Porto Torres.

Il nuovo Capo Pilota rimarrà in carica per il prossimo quadriennio.

L’attività dei piloti turritani è fondamentale per garantire che tutte le manovre delle navi in porto si svolgano con la necessaria sicurezza che è condizione essenziale per lo sviluppo economico di tutto il porto.