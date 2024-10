Nuovo episodio di avvelenamento nel territorio di Lanusei.

A trovare i cinque cani senza vita, è stato il proprietario che ha chiamato al numero d’emergenza 112. I Militari della Compagnia Carabinieri di Lanusei, sono intervenuti unitamente al veterinario di turno, purtroppo, non potevano far altro che constatarne il decesso per avvelenamento.

I meticci, vivevano liberi nell’appezzamento di terreno dell’uomo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno avviato le indagini per l’identificazione dei responsabili e per stabilirne il movente del vile gesto.