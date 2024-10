Un post che fa letteralmente il giro del web, pubblicato in privacy pubblica da Marco Efisio Pisanu, il quale non esita a complimentarsi con questi cacciatori che, nelle campagne di Montiferru, in provincia di Oristano, hanno liberato un povero cinghiale rimasto intrappolato da un laccio dei bracconieri. Il nobile gesto è di tre ragazzi, Ivo Ibba, Mattia Dettori e Stefano Crobu: "Buongiorno, in genere sul web fanno girare solo video che mostrano le malefatte di qualche isolato "Cacciatore", che non è degno di appartenere alla nostra categoria. Oggi invece pubblico questo video per fare i complimenti ai ragazzi che hanno liberato un cinghiale catturato con un laccio dai bracconieri. Bravi ragazzi, questo è un gesto da nobili cacciatori. Vi chiedo cortesemente di condividere il post. Grazie”.

