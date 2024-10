Viveva sommersa dai rifiuti in un'abitazione nel centro storico di Tempio Pausania. Con lei decine di gatti e carcasse di animali morti affollavano la casa a tre piani, impraticabile e senza luce elettrica e acqua corrente.

Si tratta di un’anziana pensionata di 82 anni che è stata ricoverata con un Tso dopo l’intervenuto e lo sgombero, avvenuto questo pomeriggio, da parte dei Vigili del fuoco del distaccamento locale, insieme con gli agenti della Polizia locale e gli assistenti sociali del Comune,

La donna viveva da anni in condizioni di forte degrado, accudendo i suoi gatti e tutti quelli del vicinato che si portava dentro l'abitazione. Nessuno fino ad oggi aveva segnalato la situazione dell'82enne che però tutti conoscono nella cittadina.

Dopo la notizia dello sgombero diverse associazioni animaliste della zona hanno contattato il Comune per rendersi disponibili a prendere in carico i gatti che adesso si trovano senza padrona. Per i vigili del fuoco entrare all'interno della casa è stato difficile, tanto era invasa da sacchetti di spazzatura.