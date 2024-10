Il Piano di razionalizzazione della Polizia stradale programmato dal ministero dell'Interno riguardo 24 distaccamenti in tutta Italia, tra questi, c’è anche il reparto di Fonni.

Il provvedimento della direzione è stato emesso il primo aprile, ma è stato notificato al sindaco solo il 12 maggio tramite mail.

Alla rabbia della sindaca di Fonni, Daniela Falconi, che ha scritto ai Ministri a Lamorgese e Provenzano, ai parlamentari sardi e al Presidente della Regione per scongiurarne la chiusura, segue la posizione dell’Anci Sardegna.

L’associazione chiede al Governo “di ritirare il provvedimento di soppressione del Distaccamento della Polizia Statale di Fonni e di attivare con l'Amministrazione Comunale un dialogo fattivo per ricercare le soluzioni migliori e rafforzare l'indispensabile presidio operativo di Pubblica Sicurezza in quel territorio”.

“La decisione di procedere a una delle innumerevoli ‘riorganizzazioni’ colpisce, ancora una volta, le aree interne e montane della Sardegna con un furore che in realtà non si è mai placato in questi decenni: istruzione, sanità, mobilità, sicurezza sono da anni nel mirino dei ridimensionamenti”, afferma il presidente Emiliano Deiana.

“I tagli, negli anni, hanno assunto nomi nuovi ed equivoci come ‘dimensionamento’, ‘riorganizzazione’, ‘economie di scala’, ma per le nostre comunità hanno sempre e solo significato l'abbandono da parte dello Stato del territorio”, aggiunge Deiana.

“C'è stata e c'è una costanza che travalica i colori dei governi: quando c'è da tagliare si taglia nelle periferie, nei luoghi in cui maggiormente si sente la distanza dalle organizzazioni statali. I diritti all'istruzione, alla salute, alla mobilità, alla sicurezza sono infrastrutture fondamentali per garantire la civile convivenza nelle comunità delle aree interne: senza scuole, senza presidi sanitari, senza mezzi di trasporto e linee di comunicazioni moderne, senza controllo del territorio da parte di polizia e carabinieri il destino delle aree interne è segnato – sottolinea ancora il presidente dell’Anci -. Il mantenimento, anche al di là delle pur discutibili ragioni economiche, di questi servizi essenziali è condizione necessaria anche se non sufficiente al mantenimento di una prospettiva di futuro nelle aree interne della Sardegna”:

Per Deiana “basterebbe una conoscenza anche superficiale, cosa che non può verificarsi in casi come quello rappresentato dal Comune di Fonni, delle realtà territoriali dove la decisione va ad impattare per capire l'irrazionalità della scelta di chiudere il Distaccamento della Polizia Statale nella Provincia di Nuoro: uno dei pochi comuni a vocazione esclusivamente montana della Sardegna, una realtà socio-economica dinamica, una posizione geografica strategica sull'asse viario Nuoro – Lanusei fra il nuorese e l'Ogliastra, un territorio complesso con la presenza di estese aree demaniali. Se a questo si aggiunge la “tempistica” della decisione – in piena emergenza da Covid19 – ci si rende conto della insensatezza della decisione”.