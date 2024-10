Chiude l’1 marzo il reparto di Radioterapia dell’ospedale Oncologico di Cagliari. 14 i posti letto che resteranno vuoti costringendo i pazienti a spostarsi nel reparto di Oncologia.

Secondo la direttrice sanitaria, Maria Teresa Addis, non c’era altra scelta. In seguito all’applicazione della legge europea sui turni di lavoro, in base alla quale nessuno deve lavorare più di tredici ore di fila e tutti hanno diritto a uno stacco di almeno 11 ore tra un turno e l’altro, i medici del reparto non potevano più assicurare la propria presenza per diversi giorni provocando un allungamento dei tempi d’attesa per i pazienti.

Nonostante la protesta del sindacato la decisione sembra essere irreversibile. Si continuerà, comunque, ad effettuare la terapia in regime ambulatoriale.

Foto copertina tratta da aslcagliari.it