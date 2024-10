L’Amministrazione comunale di Bonorva ha deciso di fare le cose in grande per la cerimonia in ricordo dei caduti in guerra, in programma per domenica 5 novembre. Un’occasione molto particolare nel centenario della prima Guerra Mondiale.

La celebrazione inizierà alle 9.30 con l’incontro delle Associazioni, delle autorità locali e dei corpi militari presso il Municipio. Il coro Paulicu Mossa darà il benvenuto alla Brigata Sassari e alle altre rappresentanze dell’esercito.

Alle 11.30, dopo la celebrazione della Messa solenne (10.30), avrà luogo la processione e la deposizione delle corone nel monumento ai caduti. Seguirà il rinfresco offerto alla comunità (12.30) e il pranzo agli ospiti (13.30).

Nel pomeriggio, alle 15.30, nella sala consiliare Valentino Fozzi, si terrà una conferenza curata dal Tenente Colonnello Pasquale Orecchioni (Direttore del museo storico della Brigata Sassari) che avrà come tema la nascita, l’impegno nella Grande Guerra e le missioni nel mondo della Sassari.

Alle 16.30 il dottor Giuseppe Caboni (Storico dell’istituto sardo della Resistenza) terrà un intervento sull’impegno di Emilio Lussu nella Prima Guerra Mondiale e come partigiano della Resistenza. Alle 17.30 verrà presentata la versione a fumetti di “Un anno sull’Altipiano” dello stesso scrittore di Armungia.

Per tutta la giornata sarà possibile visitare una mostra fotografica e una pittorica sul tema della “Grande Guerra”. Previsti anche degli spazi musicali curati dalla scuola civica di musica “Meilogu”.