Hanno tentato per due volte di salire a bordo della nave Grimaldi e Tirrenia per scappare dalla Sardegna; invani hanno protestato sdraiandosi a terra e bloccando gli imbarchi.

E’ successo nella giornata di ieri a Porto Torres quando una quindicina di cittadini sudanesi hanno cercato di imbarcarsi prima sulla nave proveniente da Barcellona e diretta a Civitavecchia e successivamente hanno provato a salire a bordo della Tirrenia diretta a Genova.

Tentativi invani però in quanto i cittadini stranieri non erano in possesso di alcun biglietto e né di documenti di riconoscimenti.

Bloccati al porto hanno così deciso di manifestare il loro disdegno, buttandosi a terra e boccando la circolazione dei veicoli che si accingevano a imbarcarsi.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno fermato la manifestazione e permesso il regolare passaggio delle vetture.

Tuttavia, nel corso dell’intervento molti dei manifestanti hanno avuto comportamenti aggressivi nei confronti degli agenti e per questo sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio e resistenza e lesione a pubblico ufficiale.