Ha fatto il giro del mondo la notizia delle case a un euro a Ollolai. Il progetto lanciato dal Comune è finalizzato al recupero e alla valorizzazione degli immobili situati nel centro storico del paese. Il bando per la cessione delle case a un euro era stato pubblicato ai primi di febbraio con la finalità di rianimare le case del centro storico, vuote e inutilizzate.

Un’iniziativa dunque volta anche a reprimere il fenomeno dello spopolamento.

Un progetto che ha stuzzicato subito l’appetito di alcuni olandesi e in particolare dell’emittente televisiva con sedi nei Paesi Bassi e in Lussemburgo “Rtl” che a Ollolai girerà un reality show. Per un intero anno, cinque famiglie si trasferiranno nell’accogliente centro barbaricino, dove restaureranno una casa, avvieranno un’azienda e i figli verranno regolarmente iscritti nelle scuole del territorio, il tutto sotto gli occhi attenti delle telecamere.

L’idea nasce da un servizio per il notiziario Rtl Nieuws realizzato da una giornalista, Eveline Rethmeier, inviata in Italia a Ollolai. “Dopo il mio servizio sulle case a un euro che ha riscosso un grande successo – ha detto la stessa giornalista al tg di Videolina – mi ha chiamata una casa di produzione olandese con l’idea di fare proprio un reality a Ollolai”.

La prima casa a un euro è stata venduta ad aprile a un cittadino di Calasetta che, innamoratosi perdutamente della Barbagia, ha deciso di porre radici nel centro montano.

Intanto, la notizia del reality è stata accolta con grande entusiasmo da tutti gli ollolaesi che già sappiamo non faranno mancare il loro appoggio e il loro aiuto alle famiglie olandesi.