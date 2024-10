Questa mattina una pensionata di Desulo stava rientrando a casa dopo essere andata a messa quando improvvisamente ha visto la sua abitazione in fiamme. L’incendio, secondo i primi accertamenti sarebbe partito per cause naturali. Ingenti i danni alla casa.

Sul posto i Vigili del fuoco, Corpo Forestale e Protezione civile, che stavano intervenendo su un altro incendio divampato alla periferia del paese, probabilmente partito da un cumulo di rifiuti abbandonati.