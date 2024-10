Sono state bloccate ieri al porto di Porto Torres 17 tonnellate di cozze e vongole prodotte da Nieddittas a causa dello sciopero dei trasportatori per il caro carburante.

"Un danno enorme per l'azienda che è costretta a interrompere l'invio dei prodotti sulla penisola con ripercussioni sull'economia e sul lavoro per i propri dipendenti - spiga l'azienda in una nota - Agli autisti di due camion Nieddittas che trasportavano i prodotti destinati ai consumatori della Gdo è stato impedito l'imbarco dagli autotrasportatori in sciopero. A nulla sono serviti i tentativi dell'azienda che, pur comprendendo le ragioni degli autotrasportatori, voleva imbarcare i camion con il solo scopo di preservare la merce deperibile, che purtroppo non si può recuperare ed è quindi stata persa".

"La giusta protesta degli autotrasportatori non può essere causa di danni di questo genere per le aziende sarde - denuncia l'azienda - Si tratta di una situazione molto spiacevole, per Nieddittas che per ogni giorno che non vende in penisola subisce perdite ingenti, e per l'intera economia sarda che sta subendo gravi danni".