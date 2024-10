"Come detto durante la manifestazione di Chilivani, è indetta un'assemblea per il giorno 2 aprile, alle ore 19.00. Poiché non abbiamo trovato un locale abbastanza capiente, si è optato nuovamente per i locali della fiera di San Nicola. Pertanto tutti i comparti produttivi che, in questa fase si sono adoperati per manifestare il disagio che stiamo vivendo, e tutto il popolo sardo, sono invitati a partecipare".

Così in una nota gli organizzatori della protesta che la scorsa settimana ha visto autotrasportatori, allevatori e imprese del nord Sardegna sfilare contro il caro carburante e l'impennata dei prezzi delle materie prime. "Come già detto - si legge -, sarà l'occasione per raccogliere le richieste e metterle nero su bianco, affrontare il tema della Sanità Pubblica, e infine organizzare un programma e un gruppo di coordinamento".

"Continuiamo uniti in un'unica voce! Dobbiamo essere tanti. Ci teniamo a precisare che anche questa volta sono invitati i sindaci, se realmente vogliono rappresentare i propri cittadini. Pertanto è richiesta la presenza almeno di un referente Anci Sardegna. Nel frattempo le tessere elettorali di una Regione allo sfascio sono in fiamme", concludono.