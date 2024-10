Due capre sono rimaste bloccate in un'area impervia ei Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 maggio, in zona Laerru (Ss) - Sa Rocca Manna, per salvarle.

Il recupero, "impegnativo" specificano gli uomini dei Vvf, è stato effettuato anche con l'utilizzo delle tecniche SAF (speleo alpino fluviali), ed è durato due ore, fino alla messa in sicurezza degli animali, poi riportato al suolo sani e salvi e riconsegnati al proprietario.