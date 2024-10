Laura Pausini chiama la Sardegna ma quest’ultima sarà in grado di rispondere alla chiamata?

E’ di pochi giorni fa la notizia secondo cui la cantante, durante la chiusura del suo concerto tenutosi a Monaco, ha espresso la volontà di poter chiudere il 2016 cantando con un concerto in Sardegna.

Sono bastati pochi istanti per scatenare la reazione sul web di tutti i fans della Pausini, uniti in un unico grido: “Vogliamo Laura in Sardegna!”

Non solo stima per la cantante; infatti molti vedono nel suo ipotetico arrivo nell’Isola una crescita e sviluppo economico non indifferente, basti pensare a tutti i Sold Out che la cantate ha racimolato nel corso degli anni richiamando migliaia di persone.

Tra le tante città più discusse e quotate su cui svolgersi il concerto spicca Cagliari, ma anche Alghero, Sassari e Castelsardo.

Ed è proprio partita da un fans della Pausini la richiesta di accogliere la cantante a Cagliari.

Ecco la risposta del sindaco Massimo Zedda.



&quo