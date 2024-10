Capodanno è alle porte e per il sindaco di Alghero è arrivato il momento di considerare alcune regole per il bene della pubblica sicurezza nei giorni delle festività natalizie. Ecco le ordinanze firmate contro la vendita di bevande in vetro e i botti.

ASPORTO E CONSUMO ITINERANTE DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO - il consumo di bevande in contenitori in vetro può determinare episodi molto pericolosi. La bevanda, dopo esser stata consumata, può essere dispersa nelle aree interessate dall’evento ed in quelle immediatamente adiacenti, con serio pericolo per l’incolumità delle persone. Proprio per questo, arriva la necessità di scongiurare che i partecipanti del Cap d’Any possano giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori o bicchieri in vetro.

Per tutti questi motivi:

- è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 18.00 del giorno sabato 30 dicembre 2023 alle ore 07.00 del giorno domenica 31 dicembre 2023 e dalle ore 18.00 del giorno domenica 31dicembre 2023, alle ore 07.00 del giorno lunedì 01 gennaio 2024;

- è vietata l’assunzione di bevande in contenitori di vetro su area pubblica: dalle ore 18.00 del giorno sabato 30dicembre 2023 alle ore 07.00 del giorno domenica 31 dicembre 2023 e dalle ore 18.00 del giorno domenica 31dicembre 2023 alle ore 07.00 del giorno lunedì 01 gennaio 2024; il divieto deve intendersi riferito anche alla mera circolazione di persone con bevande contenute in contenitori di vetro su area pubblica;

Il divieto sarà circoscritto ed efficace nell’area portuale, area urbana/quadrilatero delimitato da via XX Settembre, via Vittorio Veneto, via XXIV Maggio, via Garibaldi, via Cagliari; è consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro all’interno dei pubblici esercizi ed all’esterno degli esercizi della somministrazione (Bar e similari) – compresi quelli della ristorazione – avuto specifico ed esclusivo riguardo al suolo pubblico che ne costituisce appendice, secondo quanto segue: dalle ore 18.00 del giorno sabato 30 dicembre 2023 alle ore 07.00 del giorno domenica 31dicembre 2023 e dalle ore 18.00 del giorno domenica 31 dicembre 2023 alle ore 07.00 del giorno lunedì 01 gennaio 2024. Per i trasgressori una multa di 250,00 euro.

ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO - L’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l’uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo.

Per tale motivo, nel periodo tra le ore 08.00 del 23 dicembre 2023 e le ore 08.00 del 08 gennaio 2024, è tassativamente vietato a chiunque far esplodere fuochi d’artificio, petardi, “botti” di qualsiasi tipo su tutto il territorio comunale. Eventuali deroghe, oltre alla prevista manifestazione di fine anno organizzata dall’Amministrazione Comunale, potranno essere concesse, sulla base di richiesta scritta e motivata, nell’ambito della tenuta di manifestazioni di rilevanza pubblica. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.