Fabrizio Fontana, in arte Capitan Ventosa, si trova ad Alghero per risolvere qualche magagna.

L’inviato di Striscia la Notizia è stato visto, insieme alla troupe, camminare in via Vittorio Emanuele e la sua presenza non è passata di certo inosservata.

Non conosciamo il nome di chi ha chiesto il suo intervento e perché, ma sappiamo che il supereroe vestito di giallo con lo stura-lavandino in testa si occupa degli sprechi energetici pubblici.

Negli ultimi servizi si è occupato di un enorme parcheggio a Trenno, periferia ovest di Milano, che ogni notte ha le luci dei lampioni accese.

Forse Capitan Ventosa è arrivato nella Riviera del Corallo per le luminarie di Natale ancora presenti e quindi sempre accese? Sicuramente lo scopriremo a breve su Canale 5.