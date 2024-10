La Guardia di Finanza di Bosa Marina ha devoluto in beneficenza un importante quantitativo di capi di abbigliamento contraffatti alla Caritas Diocesana di Oristano, da sempre impegnata in opere caritatevoli ed assistenziali verso le persone e comunità che vivono in situazioni di difficoltà.

L’intensa attività di lotta all’abusivismo commerciale ed alla contraffazione, posta in essere dalle Fiamme Gialle, ha permesso di individuare e sequestrare, in più interventi, numerosi capi di abbigliamento contraffatti soprattutto in concomitanza dei periodi festivi e di maggior afflusso turistico.

Capi di abbigliamento e calzature sono stati donati previa eliminazione o cancellazione dei marchi e dei segni distintivi dei prodotti contraffatti.