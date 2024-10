E’ caos all’aeroporto di Olbia “Costa Smeralda” a seguito di alcuni voli cancellati e ritardi da parte della compagnia aerea Meridiana.

Centinaia le persone in fila davanti alle biglietterie aeree per trovare un posto con altre compagnie per volare fuori dalla Sardegna.

Disordini dovuti principalmente alla mancanza di assistenti di volo che hanno inoltrato certificati di malattia facendo cancellare sette aerei in partenza e sette in arrivo.

Nessun commento da parte della compagnia Meridiana che si trova costretta per mancanza di personale a cancellare o rinviare molti voli.