E’ stato chiamato “Calich”, nome della laguna dove è stato trovato, il cane picchiato e lanciato dal ponte ieri mattina. Vicenda che ha indignato l’intera comunità algherese. Il povero animale è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ha spiegato l'associazione DNA- Randagio che gestisce il canile Primavera di Alghero.

“Al momento non é in pericolo di vita - fa sapere la stessa associazione tramite la pagina Facebook del canile -. Ora dobbiamo solo aspettare i prossimi giorni per capire se riprenderà a camminare. Per il momento ringraziamo con il cuore l'ospedale didattico veterinario di Sassari e la Dottoressa Lucia Manunta che l'ha operato. Incrociamo le dita e ve lo presentiamo”. DNA- Randagio che ringrazia inoltre anche chi ha effettuato una donazione per comprare crocchette e farmaci necessari.

Ieri l’appello da parte dell’associazione: “Chiediamo a chiunque avesse visto qualcosa di avvisare noi o la compagnia Barracellare di Alghero, perché un gesto simile non può passare nel dimenticatoio e chi lo ha commesso deve pagare”.