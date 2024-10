Un cane picchiato o investito e poi gettato da un ponte come fosse una bambola di pezza. Un gesto brutale, denunciato sulla pagina Facebook del Canile Primavera di Alghero, da cui è tratta anche la foto in copertina.

"Quando non c'é un limite - scrivono gli amministratori della pagina - . È successo oggi, in pieno giorno. È stato o picchiato o investito..ma probabilmente non bastava un gesto tanto schifoso, allora per finire lo hanno lanciato da un ponte".

"Noi non abbiamo parole, il cane è vivo (per miracolo), è stato soccorso e ricoverato immediatamente. Stasera sapremo meglio le sue condizioni. Per il momento ringraziamo di cuore la compagnia barracellare di Alghero per l'immediato impegno, la Asl veterinaria di Sassari e il Taxi Dog per il soccorso!".

"Chiediamo però a chiunque avesse visto qualcosa di avvisare noi o la compagnia barracellare di Alghero. Perché un gesto simile non puó passare nel dimenticatoio e chi lo ha commesso deve pagare".