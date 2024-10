Domenica 4 marzo 2018, nel comprensorio Polisportivo Militare dedicato al Generale “G.Rossi” di via Tramontana a Cagliari, si svolgerà il concorso Ippico di salto ad ostacoli.

L’evento sportivo, organizzato dal Comando Militare Esercito Sardegna e dall’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria Sezione Cavalleggeri di Sardegna (Anac), sarà una ghiotta occasione per tutti gli appassionati di cavalli della città metropolitana presentando un programma agonistico articolato e vario con competizioni in diverse categorie equestri.

Il concorso di equitazione del Centro Ippico Militare (CIM), rappresenta un importante appuntamento per le scuderie isolane, così come confermato dagli oltre 100 binomi che partecipano alla competizione. Il palinsesto sportivo, prevede varie gare che spaziano, dalla categoria C130 a due manche, alla categoria più semplice (FISE), L60 precisione, riservata ai cavalieri che montano i pony e sono in possesso dell’autorizzazione a montare base. L’ingresso alla manifestazione di domenica è libera e gratuita. L’inizio delle gare è previsto per le ore 9