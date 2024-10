Dopo il successo della scorsa edizione, ritorna domenica 8 maggio l’appuntamento con la “Passeggiata Ecologica 2016”, organizzata dalla Consulta Giovanile di Neoneli con la collaborazione del Comune.

Sarà una giornata dedicata alla natura e alle sue bellezze, alla compagnia, al cibo sano e al benessere fisico.

La camminata avrà luogo, infatti, all'interno dell'Oasi floro-faunistica di Assai (agro di Neoneli/Nughedu), dove, nel corso del percorso, si potranno ammirare bellezze naturalistiche come "Sa Crabarissa" e "Sa precca de Antoni Sanna", la flora, costituita in modo particolare da sughera, leccio, corbezzolo ed erica, e la fauna selvatica, come il cinghiale, il cervo, il daino sardo e l'aquila reale. Durante la passeggiata si parlerà inoltre dell'erboristeria popolare sarda con l'esperto Gianpaolo Demartis.

A metà mattina è prevista anche una pausa durante la quale verrà preparato un rinfresco.

Il pranzo a base di prodotti tipici locali sarà, invece, servito all'interno del salone comunale.

La giornata sarà poi allietata dal musicista Tore Corda.

La partenza è prevista per le ore 09:00 a partire da "Su Mortorgiu", dove sarà presente il punto di accoglienza, per cui si raccomanda ai partecipanti la massima puntualità possibile.

La quota di iscrizione è di 15 euro, mentre per i bambini sotto i 12 anni 10 euro. Nel pacchetto sono compresi l'escursione, il rinfresco, il cappellino e il pranzo completo.

Le prenotazioni potranno essere effettuate sino al 30 aprile, per via telefonica o tramite modulo scritto che potrete trovare in comune o che vi verrà inviato su richiesta.

Per info e prenotazioni è possibile contattare Paolo al 3403368741 oppure Carla al 3493350708.

Grande novità di questa edizione è il concorso fotografico. Il costo dell'iscrizione come fotografi è di 30 euro e il vincitore vedrà esposti i suoi scatti durante il rinomato evento "Licaniàs de Barigadu- Sa festa de sa fregula istuvada e de sa cassola".