"Sono stato informato di un caso di positività al Covid-19 nel nostro Comune".

A dare l'annuncio è stato il Sindaco di Calangianus Fabio Albieri.

" La persona - queste ancora le sue parole - interessata è in autoisolamento da diverso tempo. Dagli accertamenti che stiamo eseguendo non ha avuto contatti con nessuno, sta bene, non ha più sintomi. Ora stiamo aspettando che l'Asl proceda con un nuovo tampone per verificare se la positività persiste".