Una cagnetta incinta è stata trovata impiccata a un albero nelle campagne di Guspini. A darne notizia è la Lega nazionale per la difesa del cane, che ha presentato una formale denuncia. "L'indignazione non basta più - attacca la presidente dell'associazione Piera Rosati - è ora di fermare queste barbarie con indagini serrate che portino ad individuare i responsabile".

Alcune settimane fa un altro cane era stato trovato impiccato nella stessa zona.

"È un orrore senza fine, per questo - spiega Rosati - chiediamo alle forze dell'ordine di inchiodare alle proprie responsabilità chi si è macchiato di un crimine così terribile. Tanta crudeltà si combatte solo con la garanzia di leggi severe". E' stata rilanciata così la petizione promossa dall'associazione in cui si chiede "l'inasprimento delle pene con l'arresto e le aggravanti per chi commette atti di violenza e crudeltà contro gli animali".