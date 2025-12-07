La situazione di via Roma a Cagliari continua a far discutere cittadini, commercianti e politica locale. Nel periodo che precede il Natale, uno dei viali più rappresentativi di Cagliari è diventato nuovamente terreno di confronto sul tema del decoro urbano, tra proteste per la presenza di ambulanti abusivi e senzatetto che trovano riparo sotto i portici.

A intervenire nel dibattito è stato Corrado Meloni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che ha espresso una dura critica sull’attuale condizione della zona e sulla gestione dell’amministrazione comunale.

“Invece di poter passeggiare tranquillamente in via Roma per fare le compere natalizie, i cagliaritani sono costretti a compiere un complicato slalom tra le bancarelle improvvisate dagli ambulanti abusivi, tornati a essere protagonisti nel centro cittadino, e i senzatetto che bivaccano sotto i portici - ha detto il consigliere -. Come sia possibile, se non essendo vittime della fredda ideologia, considerare inclusione e solidarietà questa accoglienza che si trasforma in tolleranza del degrado urbano e cosa ci sia di sociale e di caritatevole nel consentire bivacchi disordinati e sporchi, tra cumuli di immondizia, passanti attoniti e commercianti rassegnati, resta un mistero. Mentre è certo che questa situazione rappresenti il segno inequivocabile della sinistra al governo della Città. Nel frattempo che il sindaco Zedda annuncia il restyling di Cagliari, sfruttando diversi progetti della Giunta Truzzu, sotto i suoi occhi e le sue finestre, il salotto buono cagliaritano si trasforma in un suk indecente che offende qualsiasi idea di decoro urbano, rispetto delle regole e solidarietà sociale”.

Le parole del consigliere accendono nuovamente i riflettori su una questione che, da anni, torna ciclicamente nel dibattito pubblico: quello dell’equilibrio tra inclusione sociale, sicurezza, tutela del commercio e vivibilità degli spazi urbani.

L’amministrazione comunale, da parte sua, ha annunciato diversi interventi di riqualificazione e nuovi progetti per il centro città, mentre cittadini e operatori economici attendono soluzioni concrete in vista delle settimane più intense dello shopping natalizio.