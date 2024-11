"Che non sia stato eletto un eurodeputato sardo è parzialmente vero, perché uno quasi sardo è qui di fronte a voi. E io mi propongo sicuramente di portare avanti le istanze della Sardegna e dei sardi a Bruxelles". Lo ha affermato l'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci, a margine di un incontro pubblico alla Fiera di Cagliari questo pomeriggio.

La Sardegna, infatti, alle ultime due elezioni europee non aveva espresso nessun parlamentare europeo, in quanto appartenente alla Circoscrizione Isole che, solitamente, premia la regione Sicilia avente il triplo dei votanti.

Vannacci, che è solito trascorrere le vacanze estive nella sua casa a Costa Rey, è stato accolto alla Fiera da un migliaio di persone nel Padiglione D. "Le tematiche sono tantissime. Molto spesso sono coerenti anche con le tematiche nazionali. In Sardegna oggi è assolutamente sentita la problematica del green deal, delle turbine eoliche, di tutta questa questione energetica che coinvolge l'Italia, che coinvolge la Sardegna, che coinvolge tutti noi, che coinvolge l'Europa".

"E' sentitissima la questione della sicurezza anche in Sardegna. La continuità territoriale - prosegue Vannacci - è una cosa specifica dell'isola e noi le porteremo avanti. Io in prima persona mi propongo di essere un punto di riferimento per la Sardegna a Bruxelles e di rendere conto di tutte le iniziative che verranno intraprese".

"La Sardegna è un pezzo d'Italia e questo è bello. Cioè, è vero che ci sono delle specificità, e meno male, grazie a Dio che ci sono, ma dobbiamo andare avanti insieme, perché siamo tutti parte di una bellissima nazione, la nazione più bella del mondo, e io mi propongo sicuramente per rappresentare le istanze dei sardi a Bruxelles", conclude l'eurodeputato citando il motto "Fortza paris" della Brigata Sassari.