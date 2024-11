Liceali e docenti in piazza a Cagliari per contestare l'incontro tenuto oggi in città dall'eurodeputato della Lega Roberto Vannacci, atteso in Fiera nel pomeriggio.

"VANNACCI STAI ATTENTO"

I manifestanti si sono dati appuntamento alle 15 in piazza dei Centomila con uno striscione: "Vannacci stai attento, ancora fischia il vento", scandendo slogan e cori antifascisti e contro il Carroccio.

Intorno alle 16:30 è iniziata la marcia verso la sede del convegno, sotto il controllo delle forze dell'ordine che a un certo punto hanno fermato l'avanzata del corteo. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno scongiurato l'avvicinamento per evitare problemi di ordine pubblico.

"NON SENTO IL VENTO"

"Quando sono arrivato qua, alla Fiera, mi aspettavo la buriana. Mi aspettavo la bufera e invece il vento non c'era". Così ha ironizzato Vannacci intervistato dai cronisti presenti a Cagliari in merito alla contestazione organizzata dagli studenti.

"Quanti erano quelli là fuori che protestavano? - si domanda l'esponente della Lega - Non ne ho idea però il vento oggi non c'è. Comunque la libertà di contestare è sacrosanta, contestino pure, facciano quello che vogliono. Però io me li sarei aspettati all'interno della sala, con maniere civili, a venirmi a dire il perché non sono d'accordo con quelle che sono le mie argomentazioni".

"Io rispondo sempre a tutti, tant'è vero che non mi nego mai a nessuno e quindi sono pronto a rispondere a loro come a chiunque altro voglia civilmente rappresentarmi le motivazioni per le quali non è d'accordo con quello che penso", conclude Vannacci.