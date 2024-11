L'eurodeputato della Lega, Roberto Vannacci, parteciperà domani, 3 novembre, a un incontro pubblico presso la Fiera di Cagliari alle 17. L'iniziativa è stata organizzata da Fabio Filomeni, presidente nazionale del comitato Il Mondo al Contrario.

La scelta della location, il Padiglione D della Fiera, è stata descritta da Filomeni come significativa, "D come la decima", ha detto rappresentando il numero con le mani a forma di X. Tuttavia, la notizia dell'incontro ha già generato polemiche online. Il Coordinamento antifascista cagliaritano ha annunciato un presidio di protesta contro la presenza del generale Vannacci. In una dichiarazione, hanno espresso ironicamente il loro "caloroso benvenuto" al politico come difensore del fascino della divisa, dell'Italia e della presunta 'normalità'.

La protesta si terrà in piazza dei Centomila, vicino alla Fiera, a partire dalle 15.