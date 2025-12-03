L’UNMS di Cagliari apre un nuovo capitolo: sabato, al Congresso provinciale del T-Hotel, il Dott. Marco Podda è stato eletto all’unanimità Presidente della Sezione di Cagliari e Provincia Sud Sardegna, succedendo al compianto Commendator Gianfranco Rilla. Il Congresso si è aperto con l’Inno Nazionale, il Silenzio d’Ordinanza e la Preghiera del Mutilato, momenti che hanno preparato i soci a celebrare la memoria di Rilla e a guardare al futuro dell’Ente Morale, attivo dal 1947.

Podda, già Sub Commissario nella fase di transizione, ha delineato la sua linea programmatica con un messaggio chiaro: “Non prometto rivoluzioni… prometto invece evoluzione”. L’obiettivo è trasformare l’UNMS in un vero e proprio “ponte” tra la memoria storica e la società contemporanea, unendo tradizione e servizi moderni per chi ha servito lo Stato. Il nuovo mandato punta a costruire reti solide con professionisti, associazioni e istituzioni, garantendo assistenza tecnica, legale e medico-legale per pensioni privilegiate, equo indennizzo, cause di servizio e riconoscimenti per Vittime del Dovere e del Terrorismo, estesa anche ai familiari superstiti.

A sottolineare l’importanza del lavoro di squadra, Podda ha presentato il Direttivo Provinciale: Vicepresidente Ignazio Cadeddu, Segretario Dott. Riccardo Cuccu e Consiglieri Dott.ssa Annagrazia Nocco e Alessandro Rocca, con il supporto operativo di Claudio Pau. Il Congresso ha celebrato anche storie di eccellenza come quella di Sandro Lecca, atleta paralimpico della Difesa e medaglia d’argento in Coppa del Mondo, esempio vivente del messaggio dell’UNMS: la ferita non ferma il cammino, diventa punto di partenza per nuove conquiste.

“L’UNMS riparte con la consapevolezza di rappresentare chi ha dato molto per servire lo Stato”, ha concluso Podda, riaffermando l’impegno dell’associazione come custode della memoria e protagonista attivo del presente.