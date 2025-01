Il Comune di Pula ospiterà sabato 18 gennaio, presso il Teatro Maria Carta, la conferenza dal titolo "Lo sport per la Sardegna: un movimento identitario a tutto campo". L'iniziativa, promossa dall'Assessorato allo Sport del Comune di Pula, affronterà il tema dello sport e delle attività motorie, con l'obiettivo di sottolineare l'importanza dello sport inteso come strumento educativo e sociale.

La conferenza vedrà l'alternarsi di relatori di alto profilo, tra cui docenti universitari, esperti del settore, testimonial sportivi di rilevanza nazionale e i rappresentanti degli enti organizzatori dei principali eventi sportivi isolani.

La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione degli atleti pulesi che si sono distinti durante l'anno sportivo 2023/2024, un momento di riconoscimento e celebrazione del talento sportivo locale.

Domenica 19 gennaio, nell’ambito della stessa iniziativa, CEAS Laguna di Nora, con la collaborazione della rete I.N.F.E.A.S. regionale, organizza una camminata nella splendida area naturalistica della Laguna di Nora, con visite guidate gratuite alla Galleria Cetacei e al Centro Recupero Tartarughe Marine (previa prenotazione al 3515971424).

Lo sport come strumento di crescita

Walter Cabasino, Sindaco di Pula: “Questa conferenza rappresenta una straordinaria opportunità per mettere in luce il valore dello sport come strumento di crescita individuale e collettiva. Siamo orgogliosi di ospitare a Pula un evento che coinvolge esperti e atleti di altissimo livello”.

Elisabetta Loi, Vicesindaca e Assessora allo Sport del Comune di Pula: "Crediamo fermamente che lo sport sia un veicolo di salute, di educazione civica e sociale. Questa è un’occasione per affrontare i temi dello sport legati alla salute e per dare visibilità ai nostri atleti”.

Salvatore Di Caro, Consigliere di Maggioranza del Comune di Pula: “Oggi, lo sport in Sardegna si configura come un movimento identitario a tutto campo, riflettendo la ricchezza culturale e le tradizioni dell'isola. Le diverse discipline praticate, dal calcio al basket, fino agli sport tradizionali, uniscono le comunità e valorizzano il patrimonio sardo. Ogni evento sportivo diventa così un momento di celebrazione collettiva, contribuendo a rafforzare il legame tra passato e presente”.

Nicolò Onidi, Consigliere di Maggioranza del Comune di Pula: “Questa conferenza mette Pula al centro dello sport sardo, creando un'occasione unica per conoscere lo sport nelle sue diverse sfaccettature. Sarà anche un momento per rendere omaggio ai nostri giovani atleti che, con le loro prestazioni, hanno portato in alto il nome di Pula”.

Esperti e testimonial per esplorare il valore dello sport

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Pula con la collaborazione dell’Istituto Alberghiero Azuni di Pula, il patrocinio e la presenza degli esponenti dell’Assessorato allo Sport e dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, della Città Metropolitana di Cagliari, Sport e Salute, dell’Università di Cagliari,

di Sardegna Ricerche, F.i.a.b., Special Olympics Team Sardegna e della Fondazione Sportcity.

Il programma di sabato 18 gennaio

Ore 9:30

Saluti istituzionali

Sindaco di Pula, Walter Cabasino

Vicesindaca e Assessora allo Sport del Comune di Pula, Elisabetta Loi

Ore 9:45

Stefano Esu

Coordinatore Sport e Salute Sardegna

Ore 10:00

Prof.ssa Francesca Vitali Docente Psicologia dello sport Università Verona

Ore 10:15

Prof. Andrea Loviselli

Dir. U.O.C. Endocrinologia Policlinico Univ. CA

Ore 10:30

Prof. Salvatore Melis Docente Scienze Motorie Università Cagliari

Ore 10:45

Prof. Marcello Oggianu Docente Scienze Motorie Università Cagliari

Ore 11:00

Simona Buono

Referente regionale Formazione cardio Protezione pubblica Ti Formo/IRC

Pausa caffè

Ore 11:30

Dott. Giuseppe Serra Responsabile Sviluppo/ricerca Sardegna Ricerche

Ore 11:45

Dott.ssa Lorenza Boi Chinesiologa clinica

Ore 12:00

Dott. Fabio Pagliara

Presidente Fondazione Sportcity

Ore 12:15

Dott. Claudio Massa Fondatore/Brand Ambassador Impresa sociale/sportiva "L'Orma”

Ore 12:30

Avv. Nicola Fanutza

Esperto in Diritto dello Sport

Ore 15:00

Dott.ssa Giovanna Ghiani

Ricercatrice Università Cagliari Dip. Scienze mediche e Sanità Pubblica

Ore 15:15

Special Olympics Italia, Team Sardegna Dirigenti Roberto Lidiri, Luciano Scandariato

Ore 15:30

F.I.A.B. Cagliari Presidente Virgilio Scanu

Ore 15:45

Rete I.N.F.E.A.S. Sardegna

Dott. Daniele Congiu - Referente Comunicazione Istituzionale, Dir. Generale Ambiente R.A.S.

Ore 16:00

“Sport e turismo, un gioco di squadra isolano"

Angelo Giannuzzi, Forte Village

Mirco Babini, World Cup kitesurf/wingfoil

Paolo Serra, Mezza Maratona Internazionale “Cagliari Respira"

Giulio Pes, Presidente Rally Costa Smeralda

Ludovica Binaghi, Presidente Tennis Club Monte Urpinu "Sardinia Open"

Ore 16:30

“Incontro con lo sport"

Interventi a cura di Cagliari Calcio, Dinamo Sassari

Atleti: Silvia Farigu, Laura Frattaroli, Viktoryia Shablova, Federico Pilloni, Davide Paulis, Manuel Cappai e Daniele Meloni

Ore 17:00

Premiazione degli atleti e associazioni locali per i meriti sportivi raggiunti