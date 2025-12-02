Sinnai si mobilita per sostenere eroCADDEO, il giovane artista di 27 anni originario del paese che giovedì 4 dicembre salirà sul palco della finale di X Factor, guidato dal suo giudice Achille Lauro. Il suo singolo, già molto apprezzato dal pubblico, continua a registrare ottimi risultati e alimenta l’entusiasmo attorno alla sua partecipazione al talent show.

Per permettere alla comunità di seguire l’evento insieme, il Comune ha organizzato la proiezione della diretta al Teatro Civico di Sinnai, con ingresso libero dalle 20:00 e 380 posti disponibili.

L’iniziativa ha ricevuto un’adesione immediata e superiore alle aspettative. Per questo, a fronte del grande interesse mostrato dalla popolazione, è stata predisposta una seconda proiezione presso i locali della VAB, nella zona industriale del paese, così da consentire a un numero maggiore di cittadini di partecipare.

Una serata speciale per Sinnai, pronta a riunirsi e a fare squadra per sostenere il proprio concittadino in una delle tappe, al momento, più importanti della sua carriera artistica.

FINALISTI

Quattro finalisti: oltre eroCaddeo, c'è rob della squadra di Paola Iezzi, DELIA della squadra Jake la Furia) e PierC della Francesco Gabbani.

L’ultima puntata è in programma giovedì 4 dicembre 2025 dalle ore 21:00 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Sarà possibile vederla per chi ha un abbonamento su Sky, in streaming su NOW, e in chiaro su TV8. Laura Pausini l'ospite d'eccezione della finalissima.