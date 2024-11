Sono ripresi oggi, lunedì 25 novembre 2024, i lavori lungo via Risorgimento a Pirri, con un intervento che si concentra sulla riqualificazione urbana e sul completamento del marciapiede a partire dall'incrocio con via dei Carbonari. Il fine del cantiere è migliorare la viabilità e soprattutto la sicurezza.

La Presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, ha spiegato che i lavori erano già iniziati a febbraio 2024 ma si erano interrotti a causa della conclusione dell'appalto generale. Grazie agli sforzi dell'amministrazione comunale nel reperire le risorse necessarie per riprendere i lavori, è stato possibile sbloccare la situazione anche lungo via Risorgimento.

La Presidente Manca ha sottolineato che questo rappresenta un segnale positivo e una promessa mantenuta, considerando la strada come una priorità per la Municipalità. Via Risorgimento è un'arteria molto frequentata non solo dagli abitanti locali, ma anche da coloro che desiderano raggiungere il centro di Pirri dall'hinterland. L'abbandono del cantiere per mesi era motivo di preoccupazione, ma grazie al dialogo e alla mediazione tra i residenti e il Comune, si è finalmente riusciti a dare risposte ai cittadini in attesa da anni di interventi per migliorare la sicurezza dei passaggi pedonali.

Inoltre, la Presidente ha dichiarato che, ascoltate le esigenze dei residenti, si stanno valutando soluzioni tecniche insieme agli uffici per risolvere le problematiche dei passi carrai. L'amministrazione è già al lavoro per affrontare altre criticità relative alle strade e ai marciapiedi presenti sul territorio.