Riaperti al traffico i 130 metri della galleria, all’altezza di Bonnanaro, nel Sassarese, al chilometro 179 sulla strada Statale 131. I lavori si sono conclusi in anticipo rispetto al cronoprogramma: “è una grande soddisfazione riuscire a restituire alla regolare viabilità un tratto di strada su un’arteria così importante per l’intera Isola – è il commento dell’assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu – riuscire a farlo non solo rispettando i tempi annunciati, ma farlo addirittura in anticipo mi conferma che stiamo percorrendo un nuovo corso. Dietro questo c’è un grande lavoro di tutta la struttura assessoriale e l’ottima sinergia con Anas”.

I lavori di risanamento, avviati nel 2023, hanno riguardato il consolidamento e restauro della struttura, il rifacimento del sistema di deflusso delle acque e l’adeguamento delle barriere di sicurezza. La galleria, della lunghezza di 130 metri, ha la funzione di sostegno e protezione del pendio sovrastante. I lavori nel suo complesso hanno un valore di 5 milioni di euro.

“Fin dai primi sopralluoghi, nel luglio scorso - conclude Piu - ai principali cantieri stradali ho voluto creare un metodo di lavoro che ad ogni impegno preso segua una risposta concreta, questo di oggi è solo un altro esempio che si aggiunge agli interventi chiusi rispettando i tempi nel corso di questi mesi”.