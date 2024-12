Durante la serata di ieri, mercoledì 11 dicembre, è stato portato a termine con successo l'intervento di riparazione della condotta idrica di via Angioy a Cagliari, colpita da un'improvvisa rottura.

L'operazione è stata particolarmente complessa a causa della presenza di altri servizi sottostanti, come una cabina elettrica, che ha reso necessario interrompere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per evitare allagamenti fino al completamento dei lavori. Una volta terminato il intervento, i tecnici di Abbanoa hanno prontamente ripristinato il flusso idrico.

Nei prossimi giorni, una volta che il terreno interessato dagli scavi si sarà stabilizzato, verrà ultimata la pavimentazione della strada. In via Angioy, Abbanoa ha già sostituito due terzi delle reti idriche tra l'incrocio con il Corso Vittorio Emanuele II e il vico Carlo Felice, nell'ambito del "Progetto Cagliari", accordo tra Abbanoa e il Comune per coordinare interventi nei cantieri condivisi.

In queste zone, dove il Comune ha rinnovato la pavimentazione stradale, Abbanoa ha provveduto a sistemare sia le reti idriche che fognarie. Questo approccio è stato adottato anche in altre strade del centro storico, come via Garibaldi, via Manno, il Corso, Largo Carlo Felice e altre. Grazie alla concentrazione delle richieste di autorizzazioni per gli scavi, le tempistiche sono state ridotte, considerando la potenziale presenza di reperti archeologici in queste aree storiche.