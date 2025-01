L'assessora del Lavoro Desirè Manca ha proceduto al rinnovo della Consulta regionale per l’Immigrazione, la cui scadenza coincideva con la fine della XVI legislatura. Questo organismo ha il compito di fornire pareri su tutte le questioni legate all'immigrazione e vede la partecipazione della stessa assessora regionale del Lavoro, sei rappresentanti dei lavoratori migranti designati dalle associazioni rappresentative dei cittadini extracomunitari operanti in Sardegna, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali, altrettanti delle organizzazioni datoriali, tre esperti in materia di immigrazione, tre rappresentanti delle associazioni che si occupano dell'assistenza all'emigrazione e all'immigrazione, oltre a un funzionario dell'Assessorato del Lavoro che svolge il ruolo di segretario.

Manca esprime soddisfazione: “La ricostituzione della Consulta dell’Immigrazione, al di là di un fatto dovuto per legge, esprime un’alta qualità della composizione: per la prima volta si è proceduto alla designazione dei rappresentanti e all’individuazione degli esperti con procedure di manifestazione d’interesse al fine di favorire l’ampia partecipazione, pari opportunità e massima rappresentanza delle comunità di cittadini immigrati presenti nella nostra Regione. L’originalità e la varietà delle competenze e delle professionalità che esprimono – prosegue Manca – costituiscono una risorsa irrinunciabile per promuovere una società inclusiva e solidale e soprattutto per contribuire alla crescita della comunità sarda e allo sviluppo sociale ed economico della nostra Isola. È un segno di civiltà e, in un momento storico contrassegnato da conflitti e contrapposizioni e non di rado da episodi di razzismo e intolleranza, di grande umanità e democrazia”.

Per i lavoratori migranti sono stati designati Genet Woldu Keflay (Etiopia) dall’Associazione nazionale Oltre Le Frontiere (Anolf); Felix Cloud Codjo Adandedjan (Benin) dall’associazione Gno'nu; Naoufel Soussi (Tunisia) da Aman (società cooperativa sociale); Syrga Abdullaeva (Kirghizistan) dall’associazione Ciaabi Afrosardit; Julieth Chidinma (Nigeria) dall’associazione La Rosa Roja. Per i sindacati Nicola Cabras (Cgil); Abdou Ndiaye (Cisl); Franco Garau (Uil); per le organizzazioni datoriale Ignazio Asunis (Confartigianato); Fulvio Nieddu (Confindustria); Giorgio Efisio Demurtas (Coldiretti) e in qualità di esperti in materia di immigrazione Sissoko Falaye; Carlo Sanna; Antonella Buzzi; in rappresentanza delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'emigrazione e all’immigrazione Arlen Haideè Aquino (Arcoiris Odv Ets); Wissam Nicola (Casa Emmaus); Marta Careddu (Crei Acli); il funzionario dell'assessorato Michele Fois sarà il segretario.